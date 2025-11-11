Soirée débat Comprendre et agir en Pays de Lauzun Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne

Soirée débat Comprendre et agir en Pays de Lauzun

Centre Multiculturel 14 Rue de Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

2025-12-11

La Communauté de Communes du Pays de Lauzun vous invite à une soirée débat sur le thème changement climatique comprendre et agir. Avec l’aide d’experts reconnus, cette soirée vous permettra de mieux comprendre les impacts du changement climatique ainsi que les réponses à la portée des acteurs publics, associations, entreprises et citoyens du territoire. Vous échangerez avec Jean-François Berthoumieu (agroclimatologue et directeur de l’association Climatologie de Moyenne Garonne) et Sylvain Pellerin (ingénieur agronome et directeur de la rechercheà l’INRAE). L’animation de la soirée sera assurée par Agathe Olive Gago (directrice adjointe de l’ACMG). Un apéritif dinatoire clôturera ces échanges. .

Centre Multiculturel 14 Rue de Martignac Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 10 41 environnement@ccpl47.fr

English : Soirée débat Comprendre et agir en Pays de Lauzun

The CCPL invites you to an evening debate on climate change: understanding and acting. With the help of recognized experts, this evening will give you a better understanding of the impacts of climate change, as well as the responses available to local players. An aperitif dinner will bring the evening to a close.

German : Soirée débat Comprendre et agir en Pays de Lauzun

Die CCPL lädt Sie zu einem Diskussionsabend zum Thema Klimawandel: verstehen und handeln ein. Mit Hilfe anerkannter Experten wird Ihnen dieser Abend die Möglichkeit geben, die Auswirkungen sowie die Antworten, die den lokalen Akteuren der Region zur Verfügung stehen, besser zu verstehen. Ein Aperitif und ein Abendessen runden den Abend ab.

Italiano :

Il CCPL vi invita a una serata di dibattito sul cambiamento climatico: capire e agire. Con l’aiuto di esperti riconosciuti, questa serata vi permetterà di comprendere meglio l’impatto del cambiamento climatico e le risposte disponibili per gli attori locali del territorio. Un aperitivo-cena completerà la serata.

Espanol : Soirée débat Comprendre et agir en Pays de Lauzun

La CCPL le invita a una velada de debate sobre el cambio climático: comprender y actuar. Con la ayuda de expertos reconocidos, esta velada le permitirá comprender mejor el impacto del cambio climático y las respuestas de que disponen los agentes locales de la zona. La velada se completará con una cena de aperitivo.

