Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée-débat décroissance animée par Agnès Sinaï Café-Librairie le Tagarin Binic-Étables-sur-Mer

Soirée-débat décroissance animée par Agnès Sinaï Café-Librairie le Tagarin Binic-Étables-sur-Mer vendredi 5 décembre 2025.

Soirée-débat décroissance animée par Agnès Sinaï

Café-Librairie le Tagarin 15 Rue Pasteur Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 19:30:00
fin : 2025-12-05

Date(s) :
2025-12-05

En compagnie de Juliette Duquesne, autrice, conférencière et journaliste indépendante spécialisée dans les thématiques écologiques et économiques.   .

Café-Librairie le Tagarin 15 Rue Pasteur Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne  

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée-débat décroissance animée par Agnès Sinaï Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-05 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme