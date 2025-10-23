Soirée-débat décroissance Café-Librairie le Tagarin Binic-Étables-sur-Mer

Café-Librairie le Tagarin 15 Rue Pasteur Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-23 19:30:00

fin : 2025-10-23

2025-10-23

Soirée autour de l’ouvrage Écologie des bio régions avec Agnès Sinaï, directrice de l’Institut Momentum, journaliste et auteure de divers essais dont Réhabiter le monde. Pour une politique des bio régions, Seuil, 2023 et Anne-Solange MUIS, géographe, fondatrice des éditions Terre Urbaine. .

Café-Librairie le Tagarin 15 Rue Pasteur Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 65 47 35

