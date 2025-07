Soirée débat en partenariat avec l’association BD-PHOTO Moëlan et de la réalisatrice de « Plogoff, des pierres contre des fusils » Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer

Soirée débat en partenariat avec l’association BD-PHOTO Moëlan et de la réalisatrice de « Plogoff, des pierres contre des fusils »

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2025-07-15 20:30:00

fin : 2025-07-15 22:30:00

2025-07-15

Soirée débat en partenariat avec l’association BD-PHOTO Moëlan en complément de l’exposition en plein air composée de reproductions grand format des dessins de Jean-Claude Fournier et de photos de Nicole et Félix Le Garrec.

Projection du documentaire de Nicole Le Garrec « Plogoff, des pierres contre des fusils » en présence de la réalisatrice.

Synopsis

Plogoff, février 1980. Toute une population refuse l’installation d’une centrale nucléaire à deux pas de la Pointe du Raz, en Bretagne. Six semaines de luttes quotidiennes menées par les femmes, les enfants, les pêcheurs, les paysans de cette terre finistérienne, désireux de conserver leur âme. Six semaines de drames et de joies, de violences et de tendresse: le témoignage d’une lutte devenue historique. .

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 65 88

