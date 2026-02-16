Soirée-débat Engagez-vous pour plus de bio dans la campagne Domaine des loges Parthenay
Soirée-débat Engagez-vous pour plus de bio dans la campagne Domaine des loges Parthenay mardi 24 février 2026.
Domaine des loges 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres
L’association des producteurs biologique des Deux-Sèvres, Agrobio, organise son assemblée générale à Parthenay. Une soirée débat s’ensuit, à partir de 18h, avec comme programme
Présentation du Pacte Bio de la FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture Biologique)
Zoom sur deux de ses engagements grâce à des témoignages sur
Le bio en restauration collective Loi Egalim
Le bio et la santé ordonnances vertes
Nous accueillerons notamment l’intervention du Dr. Pierre-Michel Périnaud, président de l’Association Alerte Médicale sur les Pesticides (AMLP).
Sur inscription par téléphone, par mail ou en ligne. .
Domaine des loges 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 16 08 05 agrobiods@orange.fr
