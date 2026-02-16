Soirée-débat Engagez-vous pour plus de bio dans la campagne Domaine des loges Parthenay

Soirée-débat Engagez-vous pour plus de bio dans la campagne

Domaine des loges 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

L’association des producteurs biologique des Deux-Sèvres, Agrobio, organise son assemblée générale à Parthenay. Une soirée débat s’ensuit, à partir de 18h, avec comme programme

Présentation du Pacte Bio de la FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture Biologique)

Zoom sur deux de ses engagements grâce à des témoignages sur

Le bio en restauration collective Loi Egalim

Le bio et la santé ordonnances vertes

Nous accueillerons notamment l’intervention du Dr. Pierre-Michel Périnaud, président de l’Association Alerte Médicale sur les Pesticides (AMLP).

Sur inscription par téléphone, par mail ou en ligne. .

Domaine des loges 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 16 08 05 agrobiods@orange.fr

