Soirée débat Festival Romans d’Amour MJC Robert Martin Romans-sur-Isère

Soirée débat Festival Romans d’Amour

MJC Robert Martin 87 avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-01-22 18:00:00

fin : 2026-01-22

2026-01-22

La seconde édition du Festival Romans d’Amour s’étendra sur trois semaines et sera organisé autour du thème du vibre ensemble.

Plusieurs animations seront prévues à Romans-sur-Isère et alentours.

The second edition of the Festival Romans d’Amour will run for three weeks and will be organized around the theme of vibrating together.

Several events are planned in and around Romans-sur-Isère.

