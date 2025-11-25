Soirée-débat : IA, outil ou imposture ? Et si la vrai question n’était pas là ? Centre Paris Anim’ Musidora Paris

Depuis la photographie jugée « paresseuse » par Baudelaire jusqu’aux images générées en un clic, chaque révolution visuelle a été perçue comme une menace. Trop facile. Trop froid. Trop impersonnel. Mais si ce n’était pas la machine, le problème ? Et si c’était nous — nos attentes, nos certitudes, notre peur de perdre le monopole du sens ?

« Ne tirez pas sur le messager : ce n’est pas la machine qui parle, mais notre regard qui réagit. »

Ce débat de clôture renverse la perspective. Il ne s’agit pas de défendre l’IA, ni de la craindre. Il s’agit de comprendre comment chaque outil reflète une part de nous-mêmes.

Et si la vraie question n’était pas là ?

(vous pouvez assister à cette soirée, même si vous avez manquer celle de septembre).

Cette soirée débat animé par Guillermo Blanco nous amènera au cœur d’une problématique sociétale on ne peut plus actuelle.

Le mardi 25 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit sous condition

Gratuit sur inscription auprès de notre accueil ou en ligne.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans.

Centre Paris Anim’ Musidora 51, rue François Truffaut 75012 Paris

https://claje.asso.fr/category/actualites-du-claje/evenements/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61566944639411 https://www.facebook.com/profile.php?id=61566944639411