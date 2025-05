Soirée débat | « La Résistance en Dordogne » – L’eden Eymet, 14 mai 2025 18:30, Eymet.

Dordogne

Soirée débat | « La Résistance en Dordogne » L’eden 27 avenue de la bastide Eymet Dordogne

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-14 18:30:00

fin : 2025-05-14

Date(s) :

2025-05-14

À l’occasion du 80ème anniversaire de la signature de l’armistice, rejoignez-nous pour une soirée ciné-débat.

À travers la projection du film « La Résistance en Dordogne », nous vous proposons une plongée sensible et engagée dans l’histoire, suivie d’un échange enrichissant .

Cette soirée est l’occasion de commémorer et dialoguer autour d’un événement historique majeur.

Accompagné par P. Salinié .

L’eden 27 avenue de la bastide

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10

English : Soirée débat | « La Résistance en Dordogne »

German : Soirée débat | « La Résistance en Dordogne »

Italiano :

Espanol : Soirée débat | « La Résisitance en Dordogne »

L’événement Soirée débat | « La Résistance en Dordogne » Eymet a été mis à jour le 2025-05-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides