Soirée débat « La santé mentale » Lembeye

Soirée débat « La santé mentale » Lembeye vendredi 19 septembre 2025.

Soirée débat « La santé mentale »

Place du Marcadieu Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Soirée débat « La santé mentale ? » animé par Michel Combret sociologue enseignant chercheur. .

Place du Marcadieu Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lesorchideesblanches64@gmail.com

English : Soirée débat « La santé mentale »

German : Soirée débat « La santé mentale »

Italiano :

Espanol : Soirée débat « La santé mentale »

L’événement Soirée débat « La santé mentale » Lembeye a été mis à jour le 2025-09-05 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran