Début : 2025-06-03 18:45:00

fin : 2025-06-03

2025-06-03

Soirée-débat sur le thème de la biodiversité le mardi 3 juin 2025 à Candé.

Organisée par la commune et le Conseil Municipal des Jeunes de Candé.

18h45-19h30 Exposition sur la biodiversité

19h30-21h Projection du film « Le Chêne »

21h-21h30 Table ronde

21h30 ! Pot de clôture .

Cinéma Le Beaulieu 4 route d’Ingrandes

Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 73 36

English :

Evening debate on the theme of biodiversity on Tuesday June 3, 2025 in Candé.

German :

Diskussionsabend zum Thema Biodiversität am Dienstag, den 3. Juni 2025 in Candé.

Italiano :

Serata di dibattito sul tema della biodiversità martedì 3 giugno 2025 a Candé.

Espanol :

Tarde de debate sobre el tema de la biodiversidad el martes 3 de junio de 2025 en Candé.

