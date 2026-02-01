Soirée débat le Chant des forêts Cinéma le Rio Mirecourt

Soirée débat le Chant des forêts

Venez découvrir Le Chant des Forêts , le nouveau film de Vincent Munier, qui nous emmène au cœur des forêts vosgiennes. Après la projection (1h37), plongez dans un débat passionnant animé par Michel Munier, naturaliste, photographe et acteur du film. Trois générations, une même fascination pour la vie sauvage cerfs, oiseaux rares, renards, lynx et le mythique Grand Tétras vous attendent sur grand écran. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux de la nature.Adultes

English :

Debate evening Le Chant des forêts

Come and discover Le Chant des Forêts , the new film by Vincent Munier, which takes us to the heart of the Vosges forests. After the screening (1h37), take part in a fascinating debate moderated by Michel Munier, naturalist, photographer and actor in the film. Three generations, one fascination for wildlife: deer, rare birds, foxes, lynx and the mythical Capercaillie await you on the big screen. A not-to-be-missed event for all nature lovers.

