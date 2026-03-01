Soirée débat Le roman, fabrique du discernement Palais des Congrès Auditorium Rochefort

Soirée débat Le roman, fabrique du discernement

Palais des Congrès Auditorium 73 rue Toufaire Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-20 20:30:00

Date(s) :

2026-03-20

Parler du roman sous l’angle de son influence sur nos perceptions et nos biais, autour de deux tables rondes.

.

Palais des Congrès Auditorium 73 rue Toufaire Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 67 42 13 correspondant@rochefortnouveaumonde.info

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Evening debate: The novel, a source of discernment

Discussing the novel from the perspective of its influence on our perceptions and biases, during two round table discussions.

L’événement Soirée débat Le roman, fabrique du discernement Rochefort a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan