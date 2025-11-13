Soirée-débat les outils numériques à la maison Accompagner nos enfants dans le monde connecté Rue du Manoir Lillebonne

Soirée-débat les outils numériques à la maison Accompagner nos enfants dans le monde connecté

Rue du Manoir Maison des Compétences Lillebonne Seine-Maritime

Début : 2025-11-13 17:30:00

fin : 2025-11-13 19:00:00

2025-11-13

Les outils numériques sont partout dans le quotidien des familles. Tablettes, smartphones, réseaux sociaux, jeux en ligne… Comment en faire de vrais alliés pour l’apprentissage, la créativité et la communication, tout en prévenant les dérives et les usages excessifs ?

Cette soirée-débat invite les parents, enseignants et professionnels de l’éducation à échanger avec des spécialistes sur les enjeux de la parentalité numérique temps d’écran, sécurité en ligne, accompagnement éducatif, équilibre entre autonomie et protection.

Un moment convivial pour mieux comprendre, partager et trouver ensemble des repères pour un usage raisonné et serein du numérique à la maison. .

English : Soirée-débat les outils numériques à la maison Accompagner nos enfants dans le monde connecté

