Soirée-débat : No other land Cinéma La Lanterne Bègles

Soirée-débat : No other land Mercredi 21 mai, 20h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif unique : 5 euros

Début : 2025-05-21T20:00:00 – 2025-05-21T23:00:00

Fin : 2025-05-21T20:00:00 – 2025-05-21T23:00:00

Depuis plus de 5 ans, Basel Adra, un activiste palestinien en Cisjordanie, filme l’expulsion de sa communauté par l’occupation israélienne qui détruit progressivement les villages et chasse ses habitants. Il rencontre Yuval, un journaliste israélien, qui le soutient dans ses démarches. Une amitié inattendue voit le jour. Ce film réalisé par un collectif palestino-israélien de quatre jeunes militants a été réalisé comme un acte de résistance créative sur la voie d’une plus grande justice.

Oscars 2025 – Meilleur film documentaire

Festival International du Film de Berlin 2025 – Meilleur film documentaire

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine Bus : 31, 73, 15 et 86.

Le film sera suivi d’un débat avec l’association Oxfam, association de solidarité internationale qui lutte contre la pauvreté et les inégalités à travers des outils de mondialisation citoyenne. cinéma bègles

