UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ornans

Soirée débat La Fabrique Collective Ornans

jeudi 17 septembre 2026 · La Fabrique Collective · Ornans

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La Fabrique Collective
Adresse
5 Rue Saint-Laurent
Ville
25290 Ornans
Département
Doubs
Tarif

Ornans

Soirée débat

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 19:00:00
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

Eco anxiété, canicule, incendies, climat. Venez parler de ces thèmes avec les autres.   .

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32  lafabriquecollective@ornans.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée débat

L’événement Soirée débat Ornans a été mis à jour le 2026-09-07 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

À voir aussi à Ornans (Doubs)