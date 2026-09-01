Soirée débat La Fabrique Collective Ornans

Informations pratiques

Ornans

Soirée débat

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 19:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Eco anxiété, canicule, incendies, climat. Venez parler de ces thèmes avec les autres. .

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32 lafabriquecollective@ornans.fr

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English : Soirée débat

L’événement Soirée débat Ornans a été mis à jour le 2026-09-07 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)