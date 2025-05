Soirée-Débat parentalité – Salle des fêtes de Saint-Pantaléon Barguelonne-en-Quercy, 3 juin 2025 18:30, Barguelonne-en-Quercy.

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-06-03 18:30:00

fin : 2025-06-03

2025-06-03

Parler pour que les enfants écoutent des clés pour mieux communiquer

Animée par une professionnelle de l’Institut de la Parentalité

En partenariat avec l’APE de Bagat

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE

GARDERIE SUR PLACE .

Salle des fêtes de Saint-Pantaléon 76 Côte de Vincennes

Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie abistrodenas@gmail.com

English :

Talking so that children can listen: keys to better communication

Led by a professional from the Institut de la Parentalité

In partnership with APE de Bagat

German :

Sprechen, damit die Kinder zuhören Schlüssel zu einer besseren Kommunikation

Geleitet von einer Fachkraft des Institut de la Parentalité

In Partnerschaft mit der EV Bagat

Italiano :

Parlare perché i bambini possano ascoltare: le chiavi per una migliore comunicazione

Condotto da un professionista dell’Institut de la Parentalité

In collaborazione con l’APE di Bagat

Espanol :

Hablar para que los niños escuchen: las claves de una mejor comunicación

A cargo de un profesional del Institut de la Parentalité

En colaboración con la APE de Bagat

