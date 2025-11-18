Soirée débat Rieupeyroux

Soirée débat

cette soirée débat exceptionnelle en partenariat avec TÉLÉRAMA et l’AFCAE.

LA VOIX DE HIND RAJAB

Mardi 18 novembre 20h VO

Un film de Kaouther Ben Hania

Avec Amer Hlehel, Clara Khoury, Motaz Malhees……

Tunisie, France. Drame 1h29

29 janvier 2024. Les bénévoles du Croissant-Rouge reçoivent un appel d’urgence. Une fillette de six ans est piégée dans une voiture sous les tirs à Gaza et implore qu’on vienne la secourir. Tout en essayant de la garder en ligne, ils font tout leur possible pour lui envoyer une ambulance. Elle s’appelait Hind Rajab.

Cette avant-première sera suivie d’un débat animé par le journaliste de TELERAMA Samuel Douhaire et en présence de la réalisatrice Kaouther Ben Hania, débat retransmis depuis le Méliès de Montreuil…

Ce film bouleversant, accueilli par une standing-ovation record de plus de 24 minutes, a été récompensé à la Mostra de Venise par le Lion d’Argent Grand Prix du Jury !

LA VOIX DE HIND RAJAB marque la quatrième collaboration entre Kaouther Ben Hania et l’équipe de Jour2Fête, après LE CHALLAT DE TUNIS (2015), LA BELLE ET LA MEUTE (2017) et LES FILLES D’OLFA (2023), César du Meilleur Documentaire 2024. .

Rue de la Mairie Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 60 75 rencontresalacampagne@orange.fr

