Soirée débats Le sommeil du jeune enfant Route de roche Savigné
Soirée débats Le sommeil du jeune enfant Route de roche Savigné mardi 17 mars 2026.
Soirée débats Le sommeil du jeune enfant
Route de roche Maison de la Nature Savigné Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17
fin : 2026-03-17
Date(s) :
2026-03-17
Animée par Anne-Laure Sansiquet. .
Route de roche Maison de la Nature Savigné 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 98 54 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée débats Le sommeil du jeune enfant
L’événement Soirée débats Le sommeil du jeune enfant Savigné a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou