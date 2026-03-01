Soirée d’échange Des équilibres dans la relation parent-enfant

188 Rue du Jardinier Mercuès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 18:30:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Lors de cette soirée conviviale organisée par Parentalité 46, une éducatrice de jeunes enfants animera les échanges autour du thème "Des équilibres dans la relation parent-enfant".

Comment trouver, dans le quotidien, un équilibre entre les besoins de l'enfant et ceux du parent ?

Lors de cette soirée conviviale organisée par Parentalité 46, une éducatrice de jeunes enfants animera les échanges autour du thème "Des équilibres dans la relation parent-enfant".

Comment trouver, dans le quotidien, un équilibre entre les besoins de l'enfant et ceux du parent ?

.

188 Rue du Jardinier Mercuès 46090 Lot Occitanie +33 5 65 20 00 40 mairiemercues@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During this convivial evening organized by Parentalité 46, an early childhood educator will lead discussions around the theme "Balances in the parent-child relationship".

How to find, in daily life, a balance between the needs of the child and those of the parent?

L’événement Soirée d’échange Des équilibres dans la relation parent-enfant Mercuès a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Cahors Vallée du Lot