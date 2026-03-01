Soirée d’échange Des équilibres dans la relation parent-enfant Mercuès
Soirée d’échange Des équilibres dans la relation parent-enfant Mercuès jeudi 19 mars 2026.
Début : 2026-03-19 18:30:00
Lors de cette soirée conviviale organisée par Parentalité 46, une éducatrice de jeunes enfants animera les échanges autour du thème "Des équilibres dans la relation parent-enfant".
Comment trouver, dans le quotidien, un équilibre entre les besoins de l'enfant et ceux du parent ?
188 Rue du Jardinier Mercuès 46090 Lot Occitanie +33 5 65 20 00 40 mairiemercues@wanadoo.fr
During this convivial evening organized by Parentalité 46, an early childhood educator will lead discussions around the theme "Balances in the parent-child relationship".
How to find, in daily life, a balance between the needs of the child and those of the parent?
