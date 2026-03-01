Soirée d’échanges Et si le dîner devenait enfin simple ? Dans les locaux du Relais Petite Enfance Yssingeaux
Soirée d’échanges Et si le dîner devenait enfin simple ? Dans les locaux du Relais Petite Enfance Yssingeaux mardi 31 mars 2026.
Soirée d’échanges Et si le dîner devenait enfin simple ?
Dans les locaux du Relais Petite Enfance 4 avenue de Chaussand Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 19:00:00
fin : 2026-03-31 20:30:00
Date(s) :
2026-03-31
Retrouvez Annabelle, diététicienne. Au programme idées de repas faciles, astuces gain de temps, réduire la charge mentale. Gratuit sur inscription. Réservé aux habitants de la CCDS.
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Dans les locaux du Relais Petite Enfance 4 avenue de Chaussand Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 76 82 45 parentalite@cc-des-sucs.fr
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English :
Meet Annabelle, dietician. On the program: easy meal ideas, time-saving tips, reducing mental workload. Free with registration. For CCDS residents only.
L’événement Soirée d’échanges Et si le dîner devenait enfin simple ? Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-14 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire