Soirée d’échanges Et si le dîner devenait enfin simple ? Dans les locaux du Relais Petite Enfance Yssingeaux

Soirée d’échanges Et si le dîner devenait enfin simple ?

Dans les locaux du Relais Petite Enfance 4 avenue de Chaussand Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 19:00:00

fin : 2026-03-31 20:30:00

Date(s) :

2026-03-31

Retrouvez Annabelle, diététicienne. Au programme idées de repas faciles, astuces gain de temps, réduire la charge mentale. Gratuit sur inscription. Réservé aux habitants de la CCDS.

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Dans les locaux du Relais Petite Enfance 4 avenue de Chaussand Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 76 82 45 parentalite@cc-des-sucs.fr

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English :

Meet Annabelle, dietician. On the program: easy meal ideas, time-saving tips, reducing mental workload. Free with registration. For CCDS residents only.

L’événement Soirée d’échanges Et si le dîner devenait enfin simple ? Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-14 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire