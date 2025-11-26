Soirée d’échanges Moins de déchets, plus d’idées Montmartin-sur-Mer

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée d’échanges Moins de déchets, plus d’idées

16 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer Manche

Début : 2025-11-26 19:00:00
L’incroyable musée de la dynastie Poubelle de Mr Charly. RDV à 15h à l’espace culturel de Montmartin-sur-Mer.   .

