Soirée d’échanges « Semer le futur » – Villy-en-Auxois 25 juillet 2025 07:00

Côte-d’Or

Soirée d’échanges « Semer le futur » Place du Souvenir Villy-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25

L’agriculture locale et les circuits courts sont au cœur d’un modèle économique durable capable non seulement de nourrir nos communautés, mais aussi renforcer les liens sociaux et la solidarité dans nos territoires.

Avec des acteurs engagés du territoire: agriculteurs, commerçants, artisans, le Pays Auxois-Morvan… venez découvrir des initiatives locales inspirantes, échanger des idées et des solutions concrètes avec des acteurs engagés du territoire: agriculteurs, commerçants, artisans, le Pays Auxois-Morvan…

Une petite collation à base de produits locaux sera proposée aux participants ! .

Place du Souvenir

Villy-en-Auxois 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté evart@evauxois.fr

English : Soirée d’échanges « Semer le futur »

German : Soirée d’échanges « Semer le futur »

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée d’échanges « Semer le futur » Villy-en-Auxois a été mis à jour le 2025-06-13 par COORDINATION CÔTE-D’OR