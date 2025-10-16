Soirée déconnexion au musée Bourdelle Musée Bourdelle PARIS
Venez vivre une expérience unique de déconnexion
et d’échanges au cœur des collections et des espaces du musée Bourdelle,
exceptionnellement ouvert le temps d’une soirée.
Déroulement de la soirée
À partir de 18 h :
Accueil des participants. Dès votre arrivée, vous déposerez
votre téléphone en toute sécurité dans une boîte prévue à cet effet. Votre
esprit, lui, sera libre de profiter de l’instant présent !
Jusqu’à 19 h 30 :
Plongez dans l’univers artistique d’Antoine Bourdelle,
sculpteur majeur du début du 20e siècle. Promenez-vous dans les ateliers,
le parcours des collections et les jardins enchanteurs, sans distraction numérique.
Des activités ludiques et créatives seront proposées sur place pour laisser
libre cours à votre inspiration : dessin, écriture, photo ou lecture… à vous
de choisir !
- Mandalas
créatifs : faites preuve de créativité tout en évacuant vos tracas du
quotidien, en coloriant en harmonie un mandala inspiré par l’œuvre de
Bourdelle.
- À vos
plumes ! Atelier carte postale : à qui adresserez vous une carte postale
souvenir de votre soirée au musée ?
- Création
cyanotype : glanez de jolis feuillages dans les jardins du musée puis
initiez-vous au procédé photographique du cyanotype pour réaliser un
tableau végétal tout en poésie.
- Coin
lecture : plongez dans l’un des ouvrages sélectionnés par le musée et
repartez avec si le cœur vous en dit !
Que vous souhaitiez lire, écrire, dessiner ou
simplement vous perdre dans la contemplation des œuvres, tout est permis.
N’oubliez pas d’apporter votre livre, votre carnet ou votre matériel de dessin
!
Jusqu’à 21 h :
Rendez-vous au café-restaurant du musée, le Rhodia, pour un
moment convivial. Échangez avec les autres participants autour d’un verre,
partagez vos impressions et vos créations.
Informations pratiques
- Les
téléphones seront placés dans des boîtes sécurisées dès votre arrivée,
vous pourrez aussi les garder éteints dans votre poche ou votre sac
- Apportez
de quoi lire, écrire ou dessiner pour profiter pleinement de cette pause
déconnectée
- Prévoyez
de l’argent liquide ou votre carte bancaire pour votre consommation au
café-restaurant
Rejoignez-nous pour une soirée lors de
laquelle vous pourrez vous consacrer à vous, à l’ouverture
aux autres et à l’art.
En partenariat avec The Offline Club
Le jeudi 16 octobre 2025
de 18h00 à 21h00
payant
Plein tarif : 7€
Tarif réduit : 5€
Public adultes.
Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS
https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/soiree-deconnexion-au-musee-bourdelle-0