Soirée déconnexion au musée Bourdelle Musée Bourdelle PARIS jeudi 16 octobre 2025.

Venez vivre une expérience unique de déconnexion

et d’échanges au cœur des collections et des espaces du musée Bourdelle,

exceptionnellement ouvert le temps d’une soirée.

Déroulement de la soirée

À partir de 18 h :

Accueil des participants. Dès votre arrivée, vous déposerez

votre téléphone en toute sécurité dans une boîte prévue à cet effet. Votre

esprit, lui, sera libre de profiter de l’instant présent !

Jusqu’à 19 h 30 :

Plongez dans l’univers artistique d’Antoine Bourdelle,

sculpteur majeur du début du 20e siècle. Promenez-vous dans les ateliers,

le parcours des collections et les jardins enchanteurs, sans distraction numérique.

Des activités ludiques et créatives seront proposées sur place pour laisser

libre cours à votre inspiration : dessin, écriture, photo ou lecture… à vous

de choisir !

Mandalas

créatifs : faites preuve de créativité tout en évacuant vos tracas du

quotidien, en coloriant en harmonie un mandala inspiré par l’œuvre de

Bourdelle.

plumes ! Atelier carte postale : à qui adresserez vous une carte postale

souvenir de votre soirée au musée ?

cyanotype : glanez de jolis feuillages dans les jardins du musée puis

initiez-vous au procédé photographique du cyanotype pour réaliser un

tableau végétal tout en poésie.

lecture : plongez dans l’un des ouvrages sélectionnés par le musée et

repartez avec si le cœur vous en dit !

Que vous souhaitiez lire, écrire, dessiner ou

simplement vous perdre dans la contemplation des œuvres, tout est permis.

N’oubliez pas d’apporter votre livre, votre carnet ou votre matériel de dessin

!

Jusqu’à 21 h :

Rendez-vous au café-restaurant du musée, le Rhodia, pour un

moment convivial. Échangez avec les autres participants autour d’un verre,

partagez vos impressions et vos créations.

Informations pratiques

Les

téléphones seront placés dans des boîtes sécurisées dès votre arrivée,

vous pourrez aussi les garder éteints dans votre poche ou votre sac

de quoi lire, écrire ou dessiner pour profiter pleinement de cette pause

déconnectée

de l’argent liquide ou votre carte bancaire pour votre consommation au

café-restaurant

Rejoignez-nous pour une soirée lors de

laquelle vous pourrez vous consacrer à vous, à l’ouverture

aux autres et à l’art.

En partenariat avec The Offline Club

Débranchez tout et oubliez votre téléphone le temps d’une soirée au Musée Bourdelle avec The Offline Club !

Le jeudi 16 octobre 2025

de 18h00 à 21h00

payant

Plein tarif : 7€

Tarif réduit : 5€

Public adultes.

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/soiree-deconnexion-au-musee-bourdelle-0