Soirée d’écoute et de soutien au podcast A nos désirs, récits de premières fois ! Aux 35 (sonnette) Marseille 1er Arrondissement

Soirée d’écoute et de soutien au podcast A nos désirs, récits de premières fois !

Jeudi 11 décembre 2025 de 18h30 à 21h. Aux 35 (sonnette) 35 boulevard Longchamp Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le Collectif Transbordeur, en partenariat avec le Planning Familial 13 et l’Oeil du loup, est ravi de vous

inviter à la soirée de présentation et de soutien à son nouveau podcast A nos désirs, récits de premières fois .



Le podcast A nos désirs, récits de premières fois donne la parole à des jeunes entre 17 et 22 ans, de Marseille et de ses environs sur leurs premières expériences affectives et sexuelles. Ce podcast est diffusé sur le site Parlons sexualités du Planning Familial 13 et sur les plateformes d’écoute en ligne Youtube, Deezer, Spotify, Audioblog Arte.

et sur le site de Transbordeur https://collectiftransbordeur.wordpress.com/podcast-a-nos-desirs/

Youtube https://www.youtube.com/watch?v=4ec4zbF0IpE



Au programme

Présentation du podcast et des partenaires (Planning familial 13 et L’oeil du loup)

Séance d’écoute collective de deux épisodes

Discussion autour de l’écoute

Bar et buffet

Soutenir le projet, on vous explique

Rendez-vous le jeudi 11 décembre 2025 à 18H30 au 35 boulevard Longchamp 13001 Marseille

Sonnez à AUX 35



Lien crowdfunding https://www.helloasso.com/associations/collectif-transbordeur/collectes/soutenez-le-podcast-a-nos-desirs



Deux nouveaux épisodes en ligne,

Bonne écoute ! .

English :

Listen to and support the A nos désirs, récits de premières fois podcast!

