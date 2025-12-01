Soirée découverte astronomie Route de Saint-Donas Clérieux

Soirée découverte astronomie

Venez nombreux pour en apprendre plus sur l’espace au cours d’une soirée de découverte astronomique. Au programme observations au télescope, pluie d’étoiles filantes des géminides, nébuleuses, galaxies, amas d’étoiles et pleins d’autres surprises !

English :

Come one, come all to learn more about space during an evening of astronomical discovery. On the program: telescope observations, shooting star showers, geminids, nebulae, galaxies, star clusters and lots of other surprises!

