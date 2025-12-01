Soirée découverte astronomie Route de Saint-Donas Clérieux
Venez nombreux pour en apprendre plus sur l’espace au cours d’une soirée de découverte astronomique. Au programme observations au télescope, pluie d’étoiles filantes des géminides, nébuleuses, galaxies, amas d’étoiles et pleins d’autres surprises !
Route de Saint-Donas Parc du Château Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 12 33 91
English :
Come one, come all to learn more about space during an evening of astronomical discovery. On the program: telescope observations, shooting star showers, geminids, nebulae, galaxies, star clusters and lots of other surprises!
