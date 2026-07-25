Soirée Découverte au Domaine de Bellevue Meillard
jeudi 13 août 2026 · Meillard
Informations pratiques
Meillard
Soirée Découverte au Domaine de Bellevue
Domaine de Bellevue Meillard Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Soirée Découverte au Domaine de Bellevue (AOP Saint-Pourçain) ! Cocktail estival, food truck, ambiance musicale, dégustation et vente de vins. Un verre offert aux 30 premiers inscrits !
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Domaine de Bellevue Meillard 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 05 56 ledomaine@saintpourcain-bellevue.fr
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English :
Discovery Night at Domaine de Bellevue (Saint-Pourçain AOP)! Summer cocktails, food trucks, live music, wine tastings, and wine sales. A free glass of wine for the first 30 people to register!
L’événement Soirée Découverte au Domaine de Bellevue Meillard a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Val de Sioule