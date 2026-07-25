Informations pratiques

Meillard

Soirée Découverte au Domaine de Bellevue

Domaine de Bellevue Meillard Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Soirée Découverte au Domaine de Bellevue (AOP Saint-Pourçain) ! Cocktail estival, food truck, ambiance musicale, dégustation et vente de vins. Un verre offert aux 30 premiers inscrits !

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Domaine de Bellevue Meillard 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 05 56 ledomaine@saintpourcain-bellevue.fr

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English :

Discovery Night at Domaine de Bellevue (Saint-Pourçain AOP)! Summer cocktails, food trucks, live music, wine tastings, and wine sales. A free glass of wine for the first 30 people to register!

L’événement Soirée Découverte au Domaine de Bellevue Meillard a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Val de Sioule