Soirée découverte de jeunes talents Cernay
Soirée découverte de jeunes talents Cernay samedi 17 janvier 2026.
Soirée découverte de jeunes talents
32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-17 20:00:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Le Lions Club offre une scène aux talents en devenir, un tremplin pour de jeunes musiciens, chanteurs, magiciens, danseurs, humoristes…
Venez assister à la soirée de découverte de jeunes talents qui il y a quelques années de cela, a révélé le désormais célèbre Claudio Capéo ! Le Lions Club offre une scène aux talents en devenir, un tremplin pour de jeunes musiciens, groupes de musiciens, chanteurs, magiciens, danseurs, humoristes… .
32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 43 79 lcthanncernay@gmail.com
English :
The Lions Club provides a stage for emerging talent, a springboard for young musicians, singers, magicians, dancers, comedians…
German :
Der Lions Club bietet aufstrebenden Talenten eine Bühne, ein Sprungbrett für junge Musiker, Sänger, Zauberer, Tänzer, Komiker…
Italiano :
Il Lions Club offre un palcoscenico per i talenti emergenti, un trampolino di lancio per giovani musicisti, cantanti, maghi, ballerini, comici, ecc.
Espanol :
El Club de Leones ofrece un escenario para las promesas, un trampolín para jóvenes músicos, cantantes, magos, bailarines, cómicos, etc.
L’événement Soirée découverte de jeunes talents Cernay a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay