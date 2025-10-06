Soirée découverte de jeunes talents

32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Le Lions Club offre une scène aux talents en devenir, un tremplin pour de jeunes musiciens, chanteurs, magiciens, danseurs, humoristes…

Venez assister à la soirée de découverte de jeunes talents qui il y a quelques années de cela, a révélé le désormais célèbre Claudio Capéo ! Le Lions Club offre une scène aux talents en devenir, un tremplin pour de jeunes musiciens, groupes de musiciens, chanteurs, magiciens, danseurs, humoristes… .

32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 43 79 lcthanncernay@gmail.com

English :

The Lions Club provides a stage for emerging talent, a springboard for young musicians, singers, magicians, dancers, comedians…

German :

Der Lions Club bietet aufstrebenden Talenten eine Bühne, ein Sprungbrett für junge Musiker, Sänger, Zauberer, Tänzer, Komiker…

Italiano :

Il Lions Club offre un palcoscenico per i talenti emergenti, un trampolino di lancio per giovani musicisti, cantanti, maghi, ballerini, comici, ecc.

Espanol :

El Club de Leones ofrece un escenario para las promesas, un trampolín para jóvenes músicos, cantantes, magos, bailarines, cómicos, etc.

L’événement Soirée découverte de jeunes talents Cernay a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay