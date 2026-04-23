Soirée découverte de la nouvelle carte des vins Rosheim
Soirée découverte de la nouvelle carte des vins Rosheim jeudi 7 mai 2026.
Rosheim
Soirée découverte de la nouvelle carte des vins
Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-07 19:00:00
fin : 2026-05-07 19:00:00
Date(s) :
2026-05-07
On a repensé notre carte des vins pour vous proposer une sélection plus qualitative, toujours dans l’esprit du Schnakeloch
On a repensé notre carte des vins pour vous proposer une sélection plus qualitative, toujours dans l’esprit du Schnakeloch du bon, du vrai, et surtout du plaisir à partager.
Pour l’occasion, on vous invite à une soirée découverte en présence de notre caviste Barabos d’Obernai et du Domaine Motz à Bernardswiller, qui seront là pour vous faire déguster leurs pépites, échanger et vous raconter les histoires derrière chaque bouteille.
Une belle soirée en perspective, entre découvertes et rencontres… .
Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmai.com
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English :
We have redesigned our wine list to offer you a more qualitative selection, always in the spirit of the Schnakeloch
L’événement Soirée découverte de la nouvelle carte des vins Rosheim a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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