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Soirée découverte de la nouvelle carte des vins Rosheim

Soirée découverte de la nouvelle carte des vins Rosheim

Soirée découverte de la nouvelle carte des vins Rosheim jeudi 7 mai 2026.

Adresse : Rue du Neuland

Ville : 67560 Rosheim

Département : Bas-Rhin

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Rosheim

Soirée découverte de la nouvelle carte des vins

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-07 19:00:00
fin : 2026-05-07 19:00:00

Date(s) :
2026-05-07

On a repensé notre carte des vins pour vous proposer une sélection plus qualitative, toujours dans l’esprit du Schnakeloch
On a repensé notre carte des vins pour vous proposer une sélection plus qualitative, toujours dans l’esprit du Schnakeloch du bon, du vrai, et surtout du plaisir à partager.
Pour l’occasion, on vous invite à une soirée découverte en présence de notre caviste Barabos d’Obernai et du Domaine Motz à Bernardswiller, qui seront là pour vous faire déguster leurs pépites, échanger et vous raconter les histoires derrière chaque bouteille.
Une belle soirée en perspective, entre découvertes et rencontres…   .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58  schnakeloch@gmai.com

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English :

We have redesigned our wine list to offer you a more qualitative selection, always in the spirit of the Schnakeloch

L’événement Soirée découverte de la nouvelle carte des vins Rosheim a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

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