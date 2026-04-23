Rosheim

Soirée découverte de la nouvelle carte des vins

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-07 19:00:00

fin : 2026-05-07 19:00:00

Date(s) :

2026-05-07

On a repensé notre carte des vins pour vous proposer une sélection plus qualitative, toujours dans l’esprit du Schnakeloch

On a repensé notre carte des vins pour vous proposer une sélection plus qualitative, toujours dans l’esprit du Schnakeloch du bon, du vrai, et surtout du plaisir à partager.

Pour l’occasion, on vous invite à une soirée découverte en présence de notre caviste Barabos d’Obernai et du Domaine Motz à Bernardswiller, qui seront là pour vous faire déguster leurs pépites, échanger et vous raconter les histoires derrière chaque bouteille.

Une belle soirée en perspective, entre découvertes et rencontres… .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmai.com

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English :

We have redesigned our wine list to offer you a more qualitative selection, always in the spirit of the Schnakeloch

L’événement Soirée découverte de la nouvelle carte des vins Rosheim a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile