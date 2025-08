SOIREE DECOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS A LA BASE DE LOISIRS Lieu-dit Le Bas Loze La Haie-Traversaine

SOIREE DECOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS A LA BASE DE LOISIRS
Lieu-dit Le Bas Loze La Haie-Traversaine
mercredi 6 août 2025.

Lieu-dit Le Bas Loze Base de loisirs La Haie-Traversaine Mayenne

Début : 2025-08-06 21:00:00

fin : 2025-08-06 23:00:00

2025-08-06

endez-vous le mercredi 6 août de 21h à 23h pour une sortie nature originale, en partenariat avec le CPIE Mayenne.

Venez percer les mystères de ces fascinantes créatures de la nuit et en apprendre plus sur leur mode de vie !

Gratuit Ouvert à tous sur inscription

Restauration possible sur place au snack de la base de loisirs .

Lieu-dit Le Bas Loze Base de loisirs La Haie-Traversaine 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62 contact@cpie-mayenne.org

English :

join us on Wednesday August 6 from 9pm to 11pm for an original nature outing, in partnership with CPIE Mayenne.

German :

erden Sie sich am Mittwoch, den 6. August von 21:00 bis 23:00 Uhr zu einem originellen Naturausflug in Zusammenarbeit mit dem CPIE Mayenne.

Italiano :

unitevi a noi mercoledì 6 agosto dalle 21.00 alle 23.00 per un’originale gita nella natura, in collaborazione con il CPIE di Mayenne.

Espanol :

acompáñenos el miércoles 6 de agosto, de 21:00 a 23:00, en una original salida a la naturaleza, en colaboración con el CPIE de Mayenne.

