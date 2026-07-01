AGENDA · Giel-Courteilles
Soirée découverte des papillons de nuit, Les Préaux, Giel-Courteilles, Giel-Courteilles
vendredi 10 juillet 2026 · Les Préaux, Giel-Courteilles · Giel-Courteilles
Informations pratiques
Soirée découverte des papillons de nuit Vendredi 10 juillet, 20h00 Les Préaux, Giel-Courteilles Orne
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:59:00+02:00
Les Préaux, Giel-Courteilles 572 rue des Préaux, Giel-Courteilles Giel-Courteilles 61210 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06.02.08.42.89. »}]
Nous vous invitons à une soirée découverte des papillons de nuit. Pique-nique à 20h sur place et observation vers 21h30. Prévoir pique-nique, lampe et vêtements chauds.