Soirée découverte des papillons de nuit, Les Préaux, Giel-Courteilles, Giel-Courteilles

Informations pratiques

Soirée découverte des papillons de nuit Vendredi 10 juillet, 20h00 Les Préaux, Giel-Courteilles Orne

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:59:00+02:00

Les Préaux, Giel-Courteilles 572 rue des Préaux, Giel-Courteilles Giel-Courteilles 61210 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06.02.08.42.89. »}]

Nous vous invitons à une soirée découverte des papillons de nuit. Pique-nique à 20h sur place et observation vers 21h30. Prévoir pique-nique, lampe et vêtements chauds.