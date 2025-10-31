Soirée Découverte des vignobles au Rocher Mistral Route du Château La Barben

Soirée Découverte des vignobles au Rocher Mistral Route du Château La Barben vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Découverte des vignobles au Rocher Mistral

Vendredi 31 octobre 2025 à partir de 18h. Route du Château Rocher Mistral Château de la Barben La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Profitez d’une soirée dégustation* au pied du Château de La Barben, en présence des vignerons.

Une évènement qui n’a lieu qu’une seule fois au cours de la saison !

Profitez de votre soirée en accès libre au Rocher Mistral pour assister aux 2 pièces de théâtre jouées sur la conviviale place du marché, et prolongez ce moment par un diner à l’Auberge Daudet ou à la Guinguette de Marius.



*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

Route du Château Rocher Mistral Château de la Barben La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@rochermistral.com

English :

Enjoy a tasting* evening at the the foot of the castle of La Barben and meet the winegrowers.

German :

Genießen Sie einen Abend mit Weinproben* am Fuße des Château de La Barben in Anwesenheit der Winzer.

Italiano :

Godetevi una degustazione serale di vini* ai piedi dello Château de La Barben, in presenza dei viticoltori.

Espanol :

Disfrute de una cata de vinos* al pie del Château de La Barben, en presencia de los viticultores.

L’événement Soirée Découverte des vignobles au Rocher Mistral La Barben a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme du Massif des Costes