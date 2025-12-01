Soirée découverte des vins Saint-Maurice

Soirée découverte des vins

10 rue Principale Saint-Maurice Bas-Rhin

Mardi 2025-12-16 19:00:00

2025-12-16

Charly et Geoffrey vous accueillent au bar Guth à Saint-Maurice pour un repas autour des vins produits à la brasserie.

Au programme, un repas convivial composé d’un nem au munster fait maison, d’un effiloché de porc lui aussi fait maison et pour finir, une tarte aux pommes …… faite maison !

Nous vous proposons d’accompagner ce repas avec les vins produits chez nous! (prix des vins en supplément du prix du repas).

Charly se lance un nouveau défi avec ce travail en viticulture qu’il vous proposera et vous présentera mardi soir. Les vins sont à l’image du bonhomme … agréables et pleins de surprises.

Réservation obligatoire. Nous contacter pour l’option végétarienne.

Au plaisir de vous voir et de vous présenter nos vins, bières, spiritueux et notre bonne humeur. .

10 rue Principale Saint-Maurice 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 22 75 39 12 microbrasserie.guth@gmail.com

