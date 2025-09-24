Soirée découverte Escalade Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac

Soirée découverte Escalade Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac mercredi 24 septembre 2025.

Soirée découverte Escalade

Sainte-Geneviève-sur-Argence Gymnase, place du Cambon Argences en Aubrac Aveyron

Début : Mercredi 2025-09-24

Venez découvrir l’escalade avec le club Truyère aventure

Au gymnase de Sainte- geneviève-sur-Argence, de 19h30 à 21h.

Escalade corde et bloc .

Sainte-Geneviève-sur-Argence Gymnase, place du Cambon Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 6 10 39 77 48 truyereaventure@aol.com

English :

Discover climbing with the Truyère Adventure Club

German :

Entdecken Sie das Klettern mit dem Club Truyère aventure

Italiano :

Venite a scoprire l’arrampicata con il Truyère Adventure Club

Espanol :

Ven a descubrir la escalada con el Club de Aventura Truyère

