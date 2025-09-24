Soirée découverte Escalade Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac
Soirée découverte Escalade
Sainte-Geneviève-sur-Argence Gymnase, place du Cambon Argences en Aubrac Aveyron
Début : Mercredi 2025-09-24
Venez découvrir l’escalade avec le club Truyère aventure
Au gymnase de Sainte- geneviève-sur-Argence, de 19h30 à 21h.
Escalade corde et bloc .
Sainte-Geneviève-sur-Argence Gymnase, place du Cambon Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 6 10 39 77 48 truyereaventure@aol.com
English :
Discover climbing with the Truyère Adventure Club
German :
Entdecken Sie das Klettern mit dem Club Truyère aventure
Italiano :
Venite a scoprire l’arrampicata con il Truyère Adventure Club
Espanol :
Ven a descubrir la escalada con el Club de Aventura Truyère
