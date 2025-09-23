Soirée découverte Escalade Saint-Amans-des-Cots
Soirée découverte Escalade Saint-Amans-des-Cots mardi 23 septembre 2025.
Soirée découverte Escalade
Gymnase de Sangayrac Saint-Amans-des-Cots Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-09-23
fin : 2025-09-23
Date(s) :
2025-09-23
Venez découvrir l’escalade sur sur l’une des plus grandes structures artificielle d’escalade d’Occitanie
Au gymnase de Sangayrac. De 19h30 à 21h. .
Gymnase de Sangayrac Saint-Amans-des-Cots 12460 Aveyron Occitanie +33 6 10 39 77 48 truyereaventure@aol.com
English :
Come and discover climbing on one of the largest artificial climbing structures in Occitanie
German :
Entdecken Sie das Klettern an einer der größten künstlichen Kletteranlagen in Okzitanien
Italiano :
Venite a scoprire l’arrampicata su una delle più grandi strutture di arrampicata artificiale dell’Occitania
Espanol :
Venga a descubrir la escalada en una de las estructuras artificiales más grandes de Occitanie
L’événement Soirée découverte Escalade Saint-Amans-des-Cots a été mis à jour le 2025-09-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)