Soirée découverte Escalade Saint-Amans-des-Cots

Début : Mardi 2025-09-23

Venez découvrir l’escalade sur sur l’une des plus grandes structures artificielle d’escalade d’Occitanie

Au gymnase de Sangayrac. De 19h30 à 21h. .

Gymnase de Sangayrac Saint-Amans-des-Cots 12460 Aveyron Occitanie +33 6 10 39 77 48 truyereaventure@aol.com

English :

Come and discover climbing on one of the largest artificial climbing structures in Occitanie

German :

Entdecken Sie das Klettern an einer der größten künstlichen Kletteranlagen in Okzitanien

Italiano :

Venite a scoprire l’arrampicata su una delle più grandi strutture di arrampicata artificiale dell’Occitania

Espanol :

Venga a descubrir la escalada en una de las estructuras artificiales más grandes de Occitanie

L’événement Soirée découverte Escalade Saint-Amans-des-Cots a été mis à jour le 2025-09-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)