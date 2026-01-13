Soirée découverte et échanges avec le Citoyen-coureur du monde Saint-Victor-Malescours

Soirée découverte et échanges avec le Citoyen-coureur du monde

Salle polyvalente Saint-Victor-Malescours Haute-Loire

Début : 2026-03-27 20:00:00

Ancien directeur du Centre Social Lavieux à Saint-Chamond, Jean-Luc Denis a consacré une grande partie de sa vie à sa passion pour la course à pied sur les 5 continents, cumulant aujourd’hui près de 100 000 km au compteur.

Salle polyvalente Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 16 89 bibliothequestvictor@loire-semene.fr

English :

A former director of the Centre Social Lavieux in Saint-Chamond, Jean-Luc Denis has devoted a large part of his life to his passion for running on 5 continents, and has now clocked up almost 100,000 km.

