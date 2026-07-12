Informations pratiques

Martagny

Soirée découverte et observation astronomie

Moulin de Martagny Martagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:00:00

fin : 2026-08-15 23:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Au cœur du charmant village de Martagny et de son festival photo, profitez d’une soirée d’été en compagnie de Florian Guillard, formateur certifié en astronomie.

Des activités, des découvertes, des quiz et une observation du ciel, dans un cadre ludique et familial.

Animation adaptée à partir de 8 ans.

Point de rendez-vous Moulin de Martagny, 1 Le Bourg 27150 MARTAGNY.

Aucun billet ne pourra être échangé ou remboursé, sauf en cas de force majeur qui occasionnerait une annulation de la part de l’office de tourisme. .

Moulin de Martagny Martagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 60 63 info.tourisme@ccvexin-normand.fr

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English : Soirée découverte et observation astronomie

L’événement Soirée découverte et observation astronomie Martagny a été mis à jour le 2026-07-12 par Vexin Normand Tourisme