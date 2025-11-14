Soirée découverte Jeune Chambre Economique Brunch Book Game Autun

Soirée découverte Jeune Chambre Economique

Brunch Book Game 37 Rue de la Place du Champ de Mars Autun

2025-11-14 19:00:00

Envie de rejoindre une communauté dynamique, d’échanger des idées et de participer à des projets impactant ? Ne manquez pas notre soirée découverte ! Ce sera l’occasion idéale de rencontrer nos membres, d’en savoir plus sur nos actions et de partager un moment agréable. Les membres de la Jeune Chambre Économique d’Autun sont prêts à relever avec efficacité les défis sociaux et environnementaux d’aujourd’hui et de demain. En plus de la mise en œuvre de projets d’intérêt général pour impacter positivement le territoire, la Jeune Chambre Économique d’Autun offrira à ses adhérents des formations tout au long de l’année afin d’acquérir de nouvelles compétences et de devenir des acteurs du changement. .

Brunch Book Game 37 Rue de la Place du Champ de Mars Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 71 37 72 autun@jcef.asso.fr

