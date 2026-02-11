Soirée découverte Maison Paroissiale Lamballe-Armor

Soirée découverte

Maison Paroissiale 19 Rue du Four Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Soirée découverte, témoignage et retrouvailles en thème avec l’exposition Le scoutisme à Lamballe, de sa création à aujourd’hui . .

Maison Paroissiale 19 Rue du Four Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 02 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée découverte Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor