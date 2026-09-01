Soirée découverte: Médiation zen Brive-la-Gaillarde
jeudi 17 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Soirée découverte: Médiation zen
1 Avenue de la Bastille Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 19:30:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Venez découvrir #zazen, la #méditation sans objet, en présence d’un moine bouddhiste zen du monastère de Kanshoji en Dordogne.
Merci de nous contacter par mail ou par téléphone. .
1 Avenue de la Bastille Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 58 45 94 dojo.zen.brive@gmail.com
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English : Soirée découverte: Médiation zen
L’événement Soirée découverte: Médiation zen Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-09-08 par Brive Tourisme
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