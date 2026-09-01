Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Soirée découverte: Médiation zen

1 Avenue de la Bastille Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 19:30:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Venez découvrir #zazen, la #méditation sans objet, en présence d’un moine bouddhiste zen du monastère de Kanshoji en Dordogne.

Merci de nous contacter par mail ou par téléphone. .

1 Avenue de la Bastille Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 58 45 94 dojo.zen.brive@gmail.com

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English : Soirée découverte: Médiation zen

L’événement Soirée découverte: Médiation zen Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-09-08 par Brive Tourisme