Vendargues

SOIRÉE DÉCOUVERTE NOUVEAUX MILLÉSIMES

19 Rue de la Cave Coopérative Vendargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

La cave Les Vignerons du Bérange organise une soirée découverte de ses nouveaux millésimes le vendredi 26 juin, à partir de 18h.

Au programme dégustation des dernières cuvées, food truck sur place et ambiance musicale.

La cave Les Vignerons du Bérange organise une soirée découverte de ses nouveaux millésimes le vendredi 26 juin, à partir de 18h.

Au programme dégustation des dernières cuvées, food truck sur place et ambiance musicale.

L’entrée est libre et gratuite, ouverte à tous. .

19 Rue de la Cave Coopérative Vendargues 34740 Hérault Occitanie shop@lesvigneronsduberange.fr

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English :

The Les Vignerons du B%E9range winery is hosting a tasting event to showcase its new vintages on Friday, June 26, starting at 6 p.m.

On the agenda: tastings of the latest vintages, a food truck on site, and live music.

L’événement SOIRÉE DÉCOUVERTE NOUVEAUX MILLÉSIMES Vendargues a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OT MONTPELLIER