Soirée découverte par l’Ecole Intercommunale de Musique place aimé Fillonneau Doix lès Fontaines mercredi 21 janvier 2026.
place aimé Fillonneau Bibliothèque Doix lès Fontaines Vendée
Début : 2026-01-21 19:00:00
2026-01-21
Musiques et saveurs du monde
Illustrées en musique et présentées par les élèves de l’Ecole Intercommunale de Musique
Sur réservation au 02 51 53 90 15 .
place aimé Fillonneau Bibliothèque Doix lès Fontaines 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 90 15
English :
World music and flavours
