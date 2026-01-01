Soirée découverte par l’Ecole Intercommunale de Musique place aimé Fillonneau Doix lès Fontaines

Soirée découverte par l’Ecole Intercommunale de Musique

Bibliothèque Aimé Fillonneau, Doix-lès-Fontaines, Vendée

Début : 2026-01-21 19:00:00

2026-01-21

Musiques et saveurs du monde

Illustrées en musique et présentées par les élèves de l’Ecole Intercommunale de Musique

Sur réservation au 02 51 53 90 15 .

+33 2 51 53 90 15

World music and flavours

