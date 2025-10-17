Soirée découverte Centre Astronomie Saint-Michel-l’Observatoire

Soirée découverte Centre Astronomie Saint-Michel-l’Observatoire vendredi 17 octobre 2025.

Soirée découverte

Centre Astronomie 748 route du centre astro Saint-Michel-l’Observatoire Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 19 – 19 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 21:00:00

fin : 2025-10-29 00:00:00

Date(s) :

2025-10-17 2025-10-20 2025-10-22 2025-10-24 2025-10-29 2025-10-31 2025-11-07 2025-11-14 2025-12-05 2025-12-12

La soirée découverte c’est quoi ?

C’est une soirée qui débutera au Sidérostat afin d’y découvrir le ciel du soir, les constellations et objets célestes, ainsi que les dernières actualités astro.

Centre Astronomie 748 route du centre astro Saint-Michel-l’Observatoire 04870 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 76 69 69 billetterie.centre.astro@gmail.com

English :

What is the Discovery Evening?

An evening at the Sidérostat to discover the evening sky, constellations and celestial objects, as well as the latest astro news.

German :

Was ist ein Entdeckungsabend?

Es ist ein Abend, der im Sidérostat beginnt, um den Abendhimmel, die Konstellationen und Himmelsobjekte sowie die neuesten Astro-Nachrichten zu entdecken.

Italiano :

Cos’è la serata di scoperta?

È una serata al Sidérostat per scoprire il cielo serale, le costellazioni e gli oggetti celesti e le ultime novità astro.

Espanol :

¿Qué es la velada de descubrimiento?

Es una velada en el Sidérostat para descubrir el cielo nocturno, las constelaciones y los objetos celestes, así como las últimas novedades astronómicas.

