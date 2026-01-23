Soirée découverte stand up Emma de Foucaud Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue Vitry-le-François
Soirée découverte stand up Emma de Foucaud
Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François Marne
Tarif : 7 – 7 – 15 EUR
Début : 2026-03-06 20:30:00
2026-03-06
Dans son spectacle, Emma de Foucaud vous propose de rire du temps qui file. 20h30.Tout public
Dans son spectacle, Emma de Foucaud vous propose de rire du temps qui file, grâce à une écriture toujours aussi efficace et authentique. .
Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 41 00 10
English : Soirée découverte stand up Emma de Foucaud
In her show, Emma de Foucaud invites you to laugh at the passage of time. 20h30.
