Soirée découverte stand up Emma de Foucaud Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue Vitry-le-François

Soirée découverte stand up Emma de Foucaud

Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François Marne

Tarif : 7 – 7 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : 2026-03-06 20:30:00

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Dans son spectacle, Emma de Foucaud vous propose de rire du temps qui file. 20h30.Tout public

Dans son spectacle, Emma de Foucaud vous propose de rire du temps qui file, grâce à une écriture toujours aussi efficace et authentique. .

Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 41 00 10

English : Soirée découverte stand up Emma de Foucaud

In her show, Emma de Foucaud invites you to laugh at the passage of time. 20h30.

