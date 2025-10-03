Soirée dédicace avec Malika Nguon Chez Limoune Chez Limoune Nantes

Sans réservation

Participez à une soirée conviviale de rencontre et de dédicace autour du livre de Malika Nguon – La Fermentation au quotidien. L’occasion idéale d’échanger avec l’autrice, de découvrir les secrets de la fermentation et de repartir inspiré·e pour l’intégrer à votre quotidien.

La soirée sera accompagnée d’un apéro gourmand et 100 % végétal, pour allier découvertes culinaires et moments de partage. ✨

Chez Limoune 17 rue Louis Blanc, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Soirée dédicace avec Malika Nguon Chez Limoune