Soirée dédicace avec Malika Nguon Chez Limoune Chez Limoune Nantes
Soirée dédicace avec Malika Nguon Chez Limoune Chez Limoune Nantes vendredi 3 octobre 2025.
Soirée dédicace avec Malika Nguon Chez Limoune Vendredi 3 octobre, 19h00 Chez Limoune Loire-Atlantique
Sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T19:00:00 – 2025-10-03T22:30:00
Fin : 2025-10-03T19:00:00 – 2025-10-03T22:30:00
Participez à une soirée conviviale de rencontre et de dédicace autour du livre de Malika Nguon – La Fermentation au quotidien. L’occasion idéale d’échanger avec l’autrice, de découvrir les secrets de la fermentation et de repartir inspiré·e pour l’intégrer à votre quotidien.
La soirée sera accompagnée d’un apéro gourmand et 100 % végétal, pour allier découvertes culinaires et moments de partage. ✨
Chez Limoune 17 rue Louis Blanc, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
Soirée dédicace avec Malika Nguon Chez Limoune