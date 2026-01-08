Soirée dédicace Pierre DAUM rue de Verdun Montpon-Ménestérol

Soirée dédicace Pierre DAUM

rue de Verdun Médiathèque Montpon-Ménestérol Dordogne

Auteur du livre Colonisés, déplacés, exploités, travailleurs indochinois en Dordogne (1940/1948) à 18h à la médiathèque 06 07 87 81 78 .

rue de Verdun Médiathèque Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 87 81 78

