SOIRÉE DÉFI PUZZLE Nébian
La Commanderie Nébian Hérault
Tarif :
Venez ensemble découvrir LE nouveau défi puzzle concocté pour l’occasion.
D’autres puzzles seront également disponibles.
Tout public (enfants accompagné) Durée 3h. .
La Commanderie Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 48 63 bibliotheque@nebian.fr
English :
Come and discover THE new puzzle challenge concocted for the occasion.
