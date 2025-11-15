Soirée Défilé pour le Téléthon Belmont-sur-Rance
Soirée Défilé pour le Téléthon Belmont-sur-Rance samedi 15 novembre 2025.
Soirée Défilé pour le Téléthon
Belmont-sur-Rance Aveyron
Soirée défilé de mode Jeans en folie à la salle des fêtes de Belmont. Nombreux stands, buvette et tombola. Repas avec les éleveurs du Rougier. Les bénéfices seront reversés à l’AFM Téléthon
20h défilé de mode (jeans en folie)
20h30 repas Truffade et Saucisse des éleveurs du Rougier
Réservations repas à l’épicerie et à la boulangerie de Belmont.
Toute la soirée nombreux stands (habits, accessoires, bijoux, cosmétiques…)
Avec Epsilon, DJ YODA et SL12 pour le son et lumières .
Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie
English :
Jeans en folie fashion show evening at Belmont village hall. Numerous stalls, refreshments and tombola. Meal with the Rougier breeders. Profits donated to AFM Téléthon
German :
Abendliche Modenschau Jeans en folie in der Festhalle von Belmont. Zahlreiche Stände, Getränkestand und Tombola. Essen mit den Züchtern von Le Rougier. Die Einnahmen gehen an den AFM Téléthon
Italiano :
Sfilata di moda Jeans en folie presso la sala del villaggio di Belmont. Numerose bancarelle, rinfresco e tombola. Pranzo con gli allevatori Rougier. Il ricavato sarà devoluto all’AFM Téléthon
Espanol :
Noche de desfile de moda Jeans en folie en el salón del pueblo de Belmont. Numerosos puestos, refrescos y tómbola. Comida con los ganaderos Rougier. Los beneficios se destinarán al Téléthon de la AFM
