Soirée Défilé pour le Téléthon

Belmont-sur-Rance Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Soirée défilé de mode Jeans en folie à la salle des fêtes de Belmont. Nombreux stands, buvette et tombola. Repas avec les éleveurs du Rougier. Les bénéfices seront reversés à l’AFM Téléthon

20h défilé de mode (jeans en folie)

20h30 repas Truffade et Saucisse des éleveurs du Rougier

Réservations repas à l’épicerie et à la boulangerie de Belmont.

Toute la soirée nombreux stands (habits, accessoires, bijoux, cosmétiques…)

Avec Epsilon, DJ YODA et SL12 pour le son et lumières .

Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie

English :

Jeans en folie fashion show evening at Belmont village hall. Numerous stalls, refreshments and tombola. Meal with the Rougier breeders. Profits donated to AFM Téléthon

German :

Abendliche Modenschau Jeans en folie in der Festhalle von Belmont. Zahlreiche Stände, Getränkestand und Tombola. Essen mit den Züchtern von Le Rougier. Die Einnahmen gehen an den AFM Téléthon

Italiano :

Sfilata di moda Jeans en folie presso la sala del villaggio di Belmont. Numerose bancarelle, rinfresco e tombola. Pranzo con gli allevatori Rougier. Il ricavato sarà devoluto all’AFM Téléthon

Espanol :

Noche de desfile de moda Jeans en folie en el salón del pueblo de Belmont. Numerosos puestos, refrescos y tómbola. Comida con los ganaderos Rougier. Los beneficios se destinarán al Téléthon de la AFM

L’événement Soirée Défilé pour le Téléthon Belmont-sur-Rance a été mis à jour le 2025-11-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)