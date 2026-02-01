Soirée déguisé et animé Lachapelle-Auzac
Soirée déguisé et animé Lachapelle-Auzac samedi 21 février 2026.
Soirée déguisé et animé
Salle polyvalente Lachapelle-Auzac Lot
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 19:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Le comité des fêtes fait du ski vous propose de venir déguisés pour partager un menu spéciale hiver et danser au son de Mario Macaluso
Inscription obligatoire avant le 15 février
Salle polyvalente Lachapelle-Auzac 46200 Lot Occitanie +33 6 89 68 39 34
English :
Le comité des fêtes fait du ski invites you to come dressed up to share a special winter menu and dance to the sounds of Mario Macaluso
Registration required before February 15
