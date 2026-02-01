Soirée déguisé et animé

Salle polyvalente Lachapelle-Auzac Lot

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Le comité des fêtes fait du ski vous propose de venir déguisés pour partager un menu spéciale hiver et danser au son de Mario Macaluso

Inscription obligatoire avant le 15 février

.

Salle polyvalente Lachapelle-Auzac 46200 Lot Occitanie +33 6 89 68 39 34

English :

Le comité des fêtes fait du ski invites you to come dressed up to share a special winter menu and dance to the sounds of Mario Macaluso

Registration required before February 15

L’événement Soirée déguisé et animé Lachapelle-Auzac a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Vallée de la Dordogne