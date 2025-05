Soirée déguisée année 80 – Archingeay, 14 juin 2025 07:00, Archingeay.

Charente-Maritime

Soirée déguisée année 80 Salle des fêtes Archingeay Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-14 20:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Avec DJ en live pour faire vibrer les vinyles (ou presque)

Sortez les épaulettes, les leggings fluo, les bandeaux néon et vos plus belles coupes mulet on retourne direct dans les années 80 pour une soirée flashback comme on les aime !

.

Salle des fêtes

Archingeay 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 25 26 mairie@archingeay.fr

English :

false

German :

Mit Live-DJ, der die Vinylplatten (oder fast alle) zum Vibrieren bringt

Holen Sie die Schulterpolster, die Neonleggings, die Neonstirnbänder und Ihre schönsten Mulet-Schnitte heraus: Wir gehen direkt zurück in die 80er Jahre für einen Flashback-Abend, wie wir ihn lieben!

Italiano :

Con un DJ dal vivo per far vibrare il vinile (o quasi)!

Tirate fuori le spalline, i leggings fluorescenti, le fasce per capelli al neon e i vostri migliori tagli mullet: torneremo direttamente agli anni ’80 per un flashback party proprio come piace a noi!

Espanol :

Con un DJ en directo para hacer vibrar (o casi) los vinilos

Saca tus hombreras, leggings fluorescentes, diademas de neón y tus mejores cortes de salmonete: ¡volvemos directamente a los 80 para una fiesta flashback tal y como nos gusta!

L’événement Soirée déguisée année 80 Archingeay a été mis à jour le 2025-05-21 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme