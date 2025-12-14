Soirée déguisée Années 80/90 Segonzac
Soirée déguisée Années 80/90 Segonzac samedi 7 février 2026.
Soirée déguisée Années 80/90
Salle des Fêtes Segonzac Dordogne
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Soirée déguisée Années 80/90 Animations DJ par DJ Kev
Un menu Tartiflette Salade Dessert Vin & café
Tarif 20€ De 0 à 6 ans gratuit De 7 à 12 ans 10€
Réservations avant le 31 Janvier
Tombola avec de superbes lots !
Salle des Fêtes Segonzac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 45 09 15
English : Soirée déguisée Années 80/90
80s/90s fancy dress party DJ entertainment by DJ Kev
A menu Tartiflette Salad Dessert Wine & coffee
Price: 20? 0 to 6 years: free 7 to 12 years: 10?
Reservations before January 31st
Tombola with great prizes!
