Soirée déguisée Années 80/90 Segonzac

Soirée déguisée Années 80/90

Salle des Fêtes Segonzac Dordogne

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Soirée déguisée Années 80/90 Animations DJ par DJ Kev

Un menu Tartiflette Salade Dessert Vin & café

Tarif 20€ De 0 à 6 ans gratuit De 7 à 12 ans 10€

Réservations avant le 31 Janvier

Tombola avec de superbes lots !

Salle des Fêtes Segonzac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 45 09 15

English : Soirée déguisée Années 80/90

80s/90s fancy dress party DJ entertainment by DJ Kev

A menu Tartiflette Salad Dessert Wine & coffee

Price: 20? 0 to 6 years: free 7 to 12 years: 10?

Reservations before January 31st

Tombola with great prizes!

